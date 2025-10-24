Wo früher Kinder lesen und schreiben lernten, wird heute gemalt, gefilmt und gestaltet: Die ehemalige Volksschule in der Seilerstraße auf St. Pauli ist jetzt ein Zuhause für Hamburgs Kreativszene. 50 kreativ-künstlerische Gewerbe sind in den Räumen untergebracht, Künstler:innen, Designer:innen und Videoproduzent:innen. Hauptmieter ist die Hamburg Kreativ Gesellschaft, die das denkmalgeschützte Gebäude so zu neuem Leben erweckt.
