Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Wo früher Kinder lesen und schreiben lernten, wird heute gemalt, gefilmt und gestaltet: Die ehemalige Volksschule in der Seilerstraße auf St. Pauli ist jetzt ein Zuhause für Hamburgs Kreativszene. 50 kreativ-künstlerische Gewerbe sind in den Räumen untergebracht, Künstler:innen, Designer:innen und Videoproduzent:innen. Hauptmieter ist die Hamburg Kreativ Gesellschaft, die das denkmalgeschützte Gebäude so zu neuem Leben erweckt.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“

Video03:18 Min.

Codieren im Unterricht: Pflichtfach Informatik an weiterführenden Schulen in Hamburg

20.10.2025 16:54 Uhr

Seit diesem Schuljahr ist das Fach Informatik an Hamburgs weiterführenden Schulen Pflicht.Bisher wurde es an vielen Schulen im Wahlpflichtbereich angeboten, nun müssen alle Schüler:innen lernen, was es...

Video03:53 Min.

Wohnungsnot zum Semesterstart: Jugendherbergen helfen in Niedersachsen und Bremen aus

16.10.2025 12:31 Uhr

In Niedersachsen und Bremen beginnen derzeit die Erstsemester ihr Studium an den Universitäten und Hochschulen. Viele freuen sich, einen Studienplatz bekommen zu haben. Die Herausforderung: Die meisten...

Video04:45 Min.

Medienkompetenz: Chancen und Risiken der digitalen Medien für Schüler und Lehrer

10.10.2025 17:19 Uhr

Digitale Tafeln, Tablets und Medienprojekte gehören an vielen Schulen in Schleswig-Holstein zum Unterricht dazu. Kinder sollen möglichst früh lernen, wie man sich sicher und kritisch in der...

Video02:33 Min.

Pilotptojekt gegen Elterntaxis: Erste Schulstraße in Schleswig-Holstein

07.10.2025 08:29 Uhr

In Kiel gibt es jetzt die erste Schulstraße Schleswig-Holsteins, in der Eltern morgens und nachmittags nicht mehr direkt vor der Schule halten dürfen, um ihre Kinder abzusetzen...

Video00:44 Sek.

„Pflege geht uns alle an“: Aktionswoche in Niedersachsen will auf Notstand aufmerksam machen

06.10.2025 09:58 Uhr

Unter dem Motto „Pflege geht uns alle an“ will ein Bündnis aus Wohlfahrtsverbänden und Vereinen in Niedersachsen auf den Notstand in der häuslichen Pflegeversorgung aufmerksam machen. Auftakt...

Video03:31 Min.

Spendenlauf für abgebrannte Turnhalle in Hannover

01.10.2025 17:18 Uhr

Vor etwa einem Monat ist die Turnhalle einer Grundschule in Hannover (Niedersachsen) abgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf fünf Millionen Euro. Damit der Sportunterricht dort schnell weiter...

Zur Startseite