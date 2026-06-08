French Open: Alexander Zverev gewinnt ersten Grand-Slam-Titel

08. Juni 2026
Alexander Zverev in Hamburg. Foto: SAT.1 REGIONAL/Archiv/Symbolbild

Alexander Zverev hat das Finale der French Open und damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewonnen. Der 29-Jährige setzte sich gegen den Italiener Flavio Cobolli (24) mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durch und kürte sich zum verdienten Sieger des Sandplatz-Turniers in Paris. Vor ihm hatte hier seit Beginn der Profiära 1968 kein männlicher Tennisspieler aus Deutschland triumphiert. 

Zverev hielt auch im Finale dem großen Titel-Druck stand und gewann als erster Deutscher seit Boris Becker vor 30 Jahren einen Grand-Slam-Titel. Becker hatte damals bei den Australian Open gesiegt. Für seinen Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere benötigte Zverev 41 Anläufe, dreimal war er auf teils dramatische Weise erst im Finale gescheitert – doch diesmal nicht.

Zverev gab im gesamten Turnierverlauf nur drei Sätze ab und wurde seiner Favoritenrolle gerecht, nachdem die Topstars Jannik Sinner und Novak Djokovic früh ausgeschieden waren. Der verletzte Titelverteidiger Carlos Alcaraz war nicht am Start.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

„Wir denken an dich“: VfL Wolfsburg reagiert auf erneuten Eriksen-Zusammenbruch

08.06.2026 08:52 Uhr

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat in den sozialen Netzwerken auf den erneuten Zusammenbruch seines bekanntesten Spielers Christian Eriksen reagiert. „Wir denken an dich, Christian“, schrieben die „Wölfe“ auf...

Video02:39 Min.

RC-Regatta-Segeln: Deutsche Meisterschaften 2026 am Steinhuder Meer

05.06.2026 17:09 Uhr

Am Steinhuder Meer (Niedersachsen) finden gerade die Deutschen Meisterschaften im RC-Regatta-Segeln statt. Bis Sonntag gibt es jeden Tag mehrere Rennen mit kleinen ferngesteuerten Segelbooten. Und bei den...

FC St. Pauli: Marcel Rapp als neuer Cheftrainer bestätigt

05.06.2026 14:43 Uhr

Der FC St. Pauli hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Zur kommenden Saison steht Marcel Rapp bei den Braun-Weißen an der Seitenlinie. Das gab der Verein am Freitagnachmittag...

Video00:40 Sek.

FC St. Pauli und Alexander Blessin gehen getrennte Wege

04.06.2026 13:42 Uhr

Der FC St. Pauli trennt sich drei Wochen nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga von seinem Trainer Alexander Blessin. Das bestätigte der Verein am Donnerstagnachmittag. Demnach...

Ironman legt Hamburg lahm: Zahlreiche Straßensperrungen am Sonntag

04.06.2026 09:06 Uhr

Wegen der Ironman-Europameisterschaft werden am Sonntag zahlreiche Straßen in Hamburg gesperrt. Die Strecke für das 180 Kilometer lange Radrennen, das Teil des Ironmans ist, reicht nach Angaben...

22 -jährige Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw in Varel

04.06.2026 08:59 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist es in Varel (Landkreis Friesland) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 22-jährige Radfahrerin im Bereich der Oldenburger Straße von einem...

Zur Startseite