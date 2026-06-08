Am vergangenen Wochenende sind Darts-Fans aus ganz Deutschland nach Niedersachsen gekommen, denn in Hildesheim fand die Darts Gala 2026 statt. Die Halle 39, in der das Sportevent ausgetragen wurde, verwandelte sich in einen Hexenkessel. Das Finale konnte am Ende der Engländer Chris Dobey für sich entscheiden.