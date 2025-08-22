Zur traditionellen Rindermastbereisung hat am Freitag der Schleswig-Holsteinische Bauernverband eingeladen: Züchter:innen, Landwirt:innen und Funktionär:innen informierten sich dabei über Betriebe, die Herausragendes leisten – zum Beispiel bei der Familie Karstens in Tensbüttel-Röst im Kreis Dithmarschen.
