Am heutigen Mittwoch ist Internationaler Tag des Schlaganfalls. 270.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Für jüngere Patient:innen hat die Hamburgerin Barbara Wentzel vor fünf Jahren im Stadtteil St. Georg eine Wohngemeinschaft gegründet. Das „Haus für morgen“ bietet den Bewohner:innen nach einem Schlaganfall oder einer ähnlichen Hirnverletzung eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft.