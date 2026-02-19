Thommi Baake, sonst als Kleinkünstler und Comedian auf norddeutschen Bühnen unterwegs, zeigt seit 25 Jahren jeden Monat alte Super 8-Filme in der Hinterbühne in Hannover (Niedersachsen). In Zeiten der Digitalisierung wirkt dieses rein analoge Hobby fast wie eine Zeitreise. Die historischen Filmperlen sind oft skurril oder unfreiwillig komisch. Ein besonderes Erlebnis für alle Filmfans, die das Analoge lieben.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Elterntaxis vor Bremer Grundschulen: Initiative ruft zur „Fastenzeit für Autos“ auf18.02.2026 16:54 Uhr
In Bremen sorgt morgens vor vielen Grundschulen das „Elterntaxi“-Chaos für Probleme. Das Netzwerk „Sicherer Schulweg Bremen“ ruft deshalb bis zu den Osterferien dazu auf, das Auto öfter...
Ex-Obdachloser kocht Suppe für Bedürftige in Kiel18.02.2026 16:51 Uhr
Besonders hart trifft dieser Winter die Menschen auf der Straße in Norddeutschland. Daniel Lewitz aus Fehrmann (Schleswig-Holstein) unterstützt deshalb Bedürftige in Kiel mit einer warmen Mahlzeit. In...
100 Jahre Landfrauen Hohne: Zwischen Tradition, Vorurteilen und Zukunft18.02.2026 16:30 Uhr
Die Landfrauen in Niedersachsen zählen rund 62.000 Mitglieder in 252 Ortsvereinen. Einer der traditionsreichsten ist der Ortsverein Hohne: Er hat jetzt sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Als der...
Kunstwerk auf Rädern: Hannoveraner bemalt Lkw18.02.2026 16:15 Uhr
Der Künstler Sven Liesy aus Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen) bemalt fast alles, was nicht niet- und nagelfest ist: Lederjacken, Schuhe, Koffer, Gitarren – und auch Autos. Sein...
Themen der Gegenwart: Neue Kunstobjekte für Bremer Ausstellung18.02.2026 16:12 Uhr
Wer sind wir und wer könnten wir sein? – das ist die zentrale Frage, die in der Ausstellung der Bremer Weserburg behandelt wird. Zeitgenössische Künstler:innen beschäftigen sich...
Fasten: Expertin verrät, was wirklich hilft18.02.2026 16:10 Uhr
Ob aus religiösen Gründen, um dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun oder zur Selbstfindung – seit Jahrtausenden fasten Menschen. Die Fastenzeit beginnt traditionell heute am Aschermittwoch...