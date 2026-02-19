Thommi Baake, sonst als Kleinkünstler und Comedian auf norddeutschen Bühnen unterwegs, zeigt seit 25 Jahren jeden Monat alte Super 8-Filme in der Hinterbühne in Hannover (Niedersachsen). In Zeiten der Digitalisierung wirkt dieses rein analoge Hobby fast wie eine Zeitreise. Die historischen Filmperlen sind oft skurril oder unfreiwillig komisch. Ein besonderes Erlebnis für alle Filmfans, die das Analoge lieben.