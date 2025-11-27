Hamburger Straßenmagazin „Hinz & Kunzt“ startet erste digitale Ausgabe

Hunderte Exemplare des Straßenmagazins «Hinz & Kunzt» liegen in den Redaktions- und Geschäftsräumen für die obdachlosen Verkäuferinnen und Verkäufer zur Ausgabe bereit. (zu dpa: «Hamburger Straßenmagazin «Hinz & Kunzt» wird auch digital»)

Das Hamburger Straßenmagazin „Hinz & Kunzt“ geht einen weiteren Schritt bei der Digitalisierung: Nachdem die meist von obdach- und wohnungslosen Menschen verkaufte Zeitung seit Februar auch bargeldlos bezahlt werden kann, kommt nun die erste Digitalausgabe. Von Donnerstag an ist das Straßenmagazin auch auf Smartphones, Tablets und PCs abrufbar, wie die Hinz & Kunzt gGmbH mitteilte. Dafür kann bei den Verkäufer:innen ein entsprechender Code gekauft und gescannt werden.

Die Verkäufer:innen profitieren wie gewohnt von den Direktverkäufen – ob digital oder als Print-Ausgabe. Als zusätzlichen Anreiz für den Verkauf der digitalen Ausgabe können sie im Dezember und Januar 2,10 Euro statt wie sonst üblich 1,40 Euro des Verkaufspreises behalten, wie es weiter hieß. Wer lieber ganz analog blättert: Die gedruckte Zeitung wird es weiterhin in der üblichen Auflage geben.

„Hinz & Kunzt Digital ist das erste Straßenmagazin, das man nur persönlich und trotzdem digital kaufen kann. Damit wollen wir neue Zielgruppen erreichen und besonders jüngere und digital-affine Leser:innen gewinnen“, sagte Geschäftsführer Jörn Sturm.

Digital bezahlen und lesen mit QR-Code möglich

Die Online-Ausgabe müsse – wie die Print-Ausgabe auch – jeden Monat neu bei den rund 500 Verkäufer:innen erworben werden. Für diese habe der Verkauf der digitalen Ausgabe zudem den Vorteil, dass sie die Zeitungen nicht mehr vorfinanzieren, abholen und schleppen müssten.

Schon das digitale Zahlen und Spenden war seit der Einführung gut genutzt worden. Um digital zu bezahlen und lesen zu können, muss mit einem Smartphone ein QR-Code auf dem Verkaufsausweis gescannt und das gewünschte Produkt ausgewählt werden.

Rund 44.000 Exemplare der Hamburger Straßenzeitung werden monatlich verkauft. Das Magazin kostet 2,80 Euro.

Digital nun auch außerhalb Hamburgs erhältlich

Mit der digitalen Ausgabe kommt ein weiterer Vorteil für Menschen außerhalb des Großraums Hamburgs dazu, die dennoch gern das Straßenmagazin lesen möchten: Über die Webseite kann man sowohl das neue als auch ältere Magazine direkt online kaufen oder gleich ein Abo abschließen.

SAT.1 REGIONAL/dpa