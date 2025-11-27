Hamburger Straßenmagazin „Hinz & Kunzt“ startet erste digitale Ausgabe

27. November 2025
Hunderte Exemplare des Straßenmagazins «Hinz & Kunzt» liegen in den Redaktions- und Geschäftsräumen für die obdachlosen Verkäuferinnen und Verkäufer zur Ausgabe bereit. (zu dpa: «Hamburger Straßenmagazin «Hinz & Kunzt» wird auch digital»)

Das Hamburger Straßenmagazin „Hinz & Kunzt“ geht einen weiteren Schritt bei der Digitalisierung: Nachdem die meist von obdach- und wohnungslosen Menschen verkaufte Zeitung seit Februar auch bargeldlos bezahlt werden kann, kommt nun die erste Digitalausgabe. Von Donnerstag an ist das Straßenmagazin auch auf Smartphones, Tablets und PCs abrufbar, wie die Hinz & Kunzt gGmbH mitteilte. Dafür kann bei den Verkäufer:innen ein entsprechender Code gekauft und gescannt werden.

Die Verkäufer:innen profitieren wie gewohnt von den Direktverkäufen – ob digital oder als Print-Ausgabe. Als zusätzlichen Anreiz für den Verkauf der digitalen Ausgabe können sie im Dezember und Januar 2,10 Euro statt wie sonst üblich 1,40 Euro des Verkaufspreises behalten, wie es weiter hieß. Wer lieber ganz analog blättert: Die gedruckte Zeitung wird es weiterhin in der üblichen Auflage geben.

„Hinz & Kunzt Digital ist das erste Straßenmagazin, das man nur persönlich und trotzdem digital kaufen kann. Damit wollen wir neue Zielgruppen erreichen und besonders jüngere und digital-affine Leser:innen gewinnen“, sagte Geschäftsführer Jörn Sturm.

Digital bezahlen und lesen mit QR-Code möglich

Die Online-Ausgabe müsse – wie die Print-Ausgabe auch – jeden Monat neu bei den rund 500 Verkäufer:innen erworben werden. Für diese habe der Verkauf der digitalen Ausgabe zudem den Vorteil, dass sie die Zeitungen nicht mehr vorfinanzieren, abholen und schleppen müssten.

Schon das digitale Zahlen und Spenden war seit der Einführung gut genutzt worden. Um digital zu bezahlen und lesen zu können, muss mit einem Smartphone ein QR-Code auf dem Verkaufsausweis gescannt und das gewünschte Produkt ausgewählt werden.

Rund 44.000 Exemplare der Hamburger Straßenzeitung werden monatlich verkauft. Das Magazin kostet 2,80 Euro.

Digital nun auch außerhalb Hamburgs erhältlich

Mit der digitalen Ausgabe kommt ein weiterer Vorteil für Menschen außerhalb des Großraums Hamburgs dazu, die dennoch gern das Straßenmagazin lesen möchten: Über die Webseite kann man sowohl das neue als auch ältere Magazine direkt online kaufen oder gleich ein Abo abschließen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt kann man jetzt bargeldlos kaufenZum Artikel
  2. Pfandflaschen-Erlös vom Hamburger Flughafen für Hinz und KunztZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“

Video02:28 Min.

Vorlesetag: Ältere Schüler lesen Erstklässlern in Hollenstedt Geschichten vor

21.11.2025 15:21 Uhr

Am heutigen Freitag ist bundesweiter Vorlesetag und auch in Niedersachsen und Bremen wird gelesen und zugehört. An der IGS Hollenstedt (Niedersachsen) haben die älteren Schüler:innen den Jüngeren...

Video02:25 Min.

Erkundung fremder Planeten: Neues Schullabor in Bremen eröffnet

21.11.2025 14:44 Uhr

In Bremen ist am Freitag ein neues Schullabor offiziell vorgestellt worden. Das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität will so jungen Menschen die Wissenschaft...

Heizung seit Monaten defekt: Göttinger Hochhaus-Bewohner wollen Miete halbieren

20.11.2025 09:16 Uhr

Wegen der seit Monaten nicht laufenden Heizung in einem Göttinger Hochhauskomplex wollen zahlreiche Bewohner:innen weniger Miete an ihre Vermieter:innen zahlen. Dutzende von ihnen haben am Mittwochabend bei...

Video03:01 Min.

Johanniter-Weihnachtstrucker: Kita-Kinder packen Geschenke für bedürftige Kinder in der Ukraine

19.11.2025 15:54 Uhr

Pakete mit Nudeln, Mehl, Seife und auch Schokolade werden bald wieder von den Weihnachtstruckern der Johanniter in Richtung Ukraine gebracht. Mit dieser besonderen Aktion soll bedürftigen Menschen...

Video02:44 Min.

Unterstützung von Bedürftigen beim „Wohlfühlmorgen“ eines Hildesheimer Gymnasiums

17.11.2025 15:48 Uhr

Haare schneiden, Duschen, eine warme Mahlzeit – das ist für wohnungslose und bedürftige Menschen oft ein unerreichbarer Luxus. Um diesem Teil der Bevölkerung etwas Gutes zu tun,...

Video02:01 Min.

Hamburger „Wohlfühlmorgen“ 2025: Rund 300 Bedürftige mit einem vielfältigen Angebot unterstützt

17.11.2025 15:36 Uhr

Am Samstag hat in Hamburg wieder der „Wohlfühlmorgen für Wohnungslose und Arme“ stattgefunden. Zum 31. Mal wurde die Veranstaltung von der Caritas, den Maltesern, dem Sozialdienst Katholischer...

Zur Startseite