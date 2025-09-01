Die Pfandflaschen, die am Hamburg Airport direkt vor dem Check-In in die Sammelbehälter geworfen werden, landen nicht einfach im Plastikmüll. Das gesammelte Pfand wird in Hamburg gespendet. Und zwar für das Straßenmagazin Hinz und Kunzt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Hilfsorganisation „Hanseatic Help“ feiert 10-jähriges Jubiläum21.08.2025 17:45 Uhr
Die Hamburger Hilfsorganisation „Hanseatic Help“ ist am heutigen Donnerstag zehn Jahre alt geworden. Zum Jubiläum haben Künstler:innen und Kunstsudierende am Gebäude in der Großen Elbstraße in ein...
Schulbeginn in Bremen: Polizei und Grundschüler kontrollieren Verkehr auf Schulwegen19.08.2025 15:18 Uhr
Vor etwa einer Woche hat in Bremen die Schule wieder angefangen. Und damit sind nun auch viele Erstklässler:innen und Grundschüler:innen auf den Straßen unterwegs. Die Polizei hat...
Geschichten über Leben und Tod: Autorin liest im Hospiz Salzgitter aus aktuellem Buch18.08.2025 14:58 Uhr
Der Tod ist ein Tabuthema, über das viele nicht gerne sprechen. Susanne Kirchner schon. Sie arbeitet seit 15 Jahren in einem Hospiz und hat über ihre Erfahrungen...
Sicherer Schulstart: Verkehrsaktion der Landesregierung in Hannover14.08.2025 16:46 Uhr
Am heutigen Donnerstag ging für die Schüler:innen in Niedersachsen und Bremen die Schule wieder los. Weil am kommenden Samstag auch noch mehr als 80.000 Kinder eingeschult werden,...
Schulstart in Niedersachsen: Diskussionen um Lehrkräfte, Vergünstigungen und Mitbestimmung13.08.2025 16:02 Uhr
Am Mittwoch war der letzte Ferientag in Niedersachsen. Am Donnerstag geht es für die Schüler:innen wieder los mit dem Alltag in der Schule. Pünktlich zum Schulstart erhitzen...
Jedes zweite Kind in Bremen spricht nach Kita-Zeit nicht ausreichend Deutsch12.08.2025 18:12 Uhr
Gut jedes zweite Kind in Bremen kann laut Landesverband der Evangelischen Kirche nach der Zeit in der Kita nicht gut genug Deutsch sprechen. Die Ursachen dafür sind...