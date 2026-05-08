Hamburg: Frontalcrash zwischen Linienbus und Transporter – ein Toter, mehrere Verletzte

08. Mai 2026

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Transporter ist am Freitagmorgen auf dem Neuenfelder Fährdeich in Hamburg-Cranz eine Person ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen soll es sich dabei um den Fahrer des Transporters handeln, er soll in dem Fahrzeug eingeklemmt und noch an der Unfallstelle verstorben sein. Mehrere Personen sollen teils schwer verletzt worden sein. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Mehr dazu in Kürze hier auf sat1regional.de

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