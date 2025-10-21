Der Oktober neigt sich langsam dem Ende entgegen, die dunkle Jahreszeit beginnt und Halloween wirft seine Schatten voraus. Im Hamburg Dungeon läuft bereits die passende, saisonale Sondershow zum Gruseln. Samhain, der keltische Ursprung der heutigen Halloween-Nacht, spielt dabei eine entscheidende Rolle. SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk hat sich in die dunklen Katakomben des Hamburg Dungeon gewagt.