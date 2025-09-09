Der Verein „HäkelHektar“ aus Lüneburg (Niedersachsen) möchte zum Klimaschutz beitragen. Frauen zwischen 19 und 91 Jahren häkeln Taschen und vieles mehr, um mit dem Erlös Wald- und Moorflächen zu pachten und zu schützen. In diesem Jahr haben die Mitglieder des Vereins auch beim Wacken Open Air Flaschentaschen gehäkelt und verkauft. Für die Zukunft plant die Gruppe weitere Projekte, damit auch Menschen außerhalb von Lüneburg oder Wacken ihre selbstgemachten Sachen kaufen können.