Am heutigen Dienstag gab Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine Kabinettsumbildung bekannt. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) verlässt das Amt auf eigenen Wunsch. Sie war insgesamt acht Jahre lang als Ministerin in Schleswig-Holstein tätig. Ihr folgt die bisherige Innenstaatssekretärin Magdalena Finke. Auch ihr Kollege Werner Schwarz (CDU), Agrarminister seit 2022, geht in den Ruhestand. Seinen Posten wird die 34-jährige Cornelia Schmachtenberg (CDU) übernehmen.