Bei einem Großfeuer im Lübecker Stadtteil Karlshof (Schleswig-Holstein) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle vollständig zerstört worden. Das Feuer brach im Dachbereich aus – beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle bereits in Vollbrand. Rund 150 Einsatzkräfte waren mit mehreren Drehleitern vor Ort. Gegen 2:30 Uhr morgens konnte das Feuer gelöscht werden. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar; die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.