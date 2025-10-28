Von Oktober bis Mitte Dezember ist die beste Zeit für eine Grippeimpfung, empfiehlt das Robert-Koch-Institut. Doch immer weniger Menschen in Schleswig-Holstein lassen sich gegen Influenza impfen, was gerade bei älteren Menschen lebensgefährlich sein kann. Einen hundertprozentigen Schutz vor einer Grippe liefert auch die Impfung nicht, doch vor einem schweren Verlauf mit Komplikationen schützt sie laut Mediziner:innen sehr gut.