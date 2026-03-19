Eigentlich steht der HSV in der Bundesliga solide da, aktuell auf Platz 11. Und eigentlich hatten sich Spieler und Fans auf Spiele wie das am Wochenende besonders gefreut: Am Samstag geht es gegen das Topteam Borussia Dortmund, derzeit Tabellenzweiter. Doch nun brodelt es nicht mehr nur hinter den Kulissen. Nachdem Fans seinen Einsatz seit Wochen fordern, hat HSV-Stürmer Robert Glatzel seinem Unmut jetzt selbst öffentlich Luft gemacht.
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