Jedes Jahr landen allein in den europäischen Meeren schätzungsweise mehrere Tausend Tonnen Fischernetze. Die Fanggeräte können schnell eine Gefahr für die Tier- und Umwelt werden. Die sogenannten Geistertaucher haben es sich zur Aufgabe gemacht, verloren gegangene Geisternetze zu bergen.
