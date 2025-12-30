Eine Feuerwerksbatterie auf einer Pferdekoppel, Familienväter, die mit kleinen Kindern Böller auf vorbeifahrende Autos werfen – solche Szenarien sind rund um Silvester leider keine Seltenheit. Bereits am Montag kam es im Norden zu solchen gefährlichen Aktionen mit Feuerwerk, noch bevor das neue Jahr begann.

