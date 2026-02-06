Frau tot in Alfelder Wohnung gefunden: 62-jähriger Mann festgenommen

Eine 64 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag tot in einer Wohnung in Alfeld im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, wie die Polizei mitteilte. Ein 62-jähriger Mann wurde festgenommen und gilt als tatverdächtig.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Am Tatort würden derzeit Spuren gesichert, hieß es weiter. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hildesheim nahmen die Ermittlungen auf. Weitere Details wollen die Behörden am heutigen Freitag bekanntgeben.

SAT.1 REGIONAL/dpa