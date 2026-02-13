39-jährige Frau in Wallenhorst getötet: Polizei ermittelt

Am frühen Donnerstagmorgen ist in einem Wohnhaus in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) eine 39 Jahre alte Frau getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war am frühen Morgen die Meldung über eine schwer verletzte Bewohnerin eingegangen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf ein mutmaßliches Tötungsdelikt.

Der Leichnam wurde noch am Donnerstagnachmittag obduziert. Dabei erhärtete sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht eines Gewaltverbrechens.

Tatverdächtiger festgenommen

Kriminaltechniker sicherten in dem Wohnhaus umfangreiche Spuren. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Angaben zu dessen Identität oder zu möglichen Hintergründen der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Die Ermittlungen dauern an. Für Freitag kündigten die Behörden eine gezielte Absuche des Tatorts nach weiteren Beweismitteln an.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Osnabrück