Im Oktober 2025 soll eine Frau in Bremen am helllichten Tage vor ihrer eigenen Wohnung von ihrem ehemaligen Lebensgefährten tödlich attackiert worden sein – vor den Augen ihrer beiden Kinder. Auch ihr Sohn wurde dabei verletzt. Am heutigen Montag hat vor dem Bremer Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Sollte Kayjahan Ö. verurteilt werden, droht ihm wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Beim Prozessauftakt schwieg der 33-Jährige zunächst.