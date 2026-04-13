Im Oktober 2025 soll eine Frau in Bremen am helllichten Tage vor ihrer eigenen Wohnung von ihrem ehemaligen Lebensgefährten tödlich attackiert worden sein – vor den Augen ihrer beiden Kinder. Auch ihr Sohn wurde dabei verletzt. Am heutigen Montag hat vor dem Bremer Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Sollte Kayjahan Ö. verurteilt werden, droht ihm wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Beim Prozessauftakt schwieg der 33-Jährige zunächst.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Leiche aus der Aller wahrscheinlich vermisste Michelle H. – keine Hinweise auf Fremdverschulden13.04.2026 16:59 Uhr
Vor rund einem Monat verschwand Michelle H. aus Celle spurlos. Die 25-Jährige lief mit einer blutenden Wunde am Hals nachts aus ihrer Wohnung. Danach war sie unauffindbar....
Frau nach Gleissturz in Hamburger Hauptbahnhof lebensgefährlich verletzt10.04.2026 10:16 Uhr
Im Hamburger Hauptbahnhof ist eine Frau bei einem Sturz ins Gleisbett lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei war die 51-Jährige am Donnerstagnachmittag auf einem Bahnsteig gestürzt...
Kind durch Böller-Explosion in Bad Oldesloe schwer verletzt10.04.2026 10:13 Uhr
Ein fünfjähriges Kind soll in einer Wohnung in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein) einen Böller gezündet haben und dadurch schwer an der Hand verletzt worden sein. Wie...
Feuer in Carport in Alveslohe: Nachbarhaus komplett abgebrannt10.04.2026 09:17 Uhr
Bei einem Feuer im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) ist ein Haus komplett abgebrannt. Ein Carport in Alveslohe sei zunächst aus unbekannter Ursache am späten Abend in Brand geraten,...
Tödlicher Schusswechsel in Hannover: Angeklagter vor Gericht09.04.2026 16:47 Uhr
Im Oktober des vergangenen Jahres kam es in Hannover (Niedersachsen) zu einem Schusswechsel, bei dem ein 27-jähriger Mann ums Leben kam. Seit Donnerstag muss sich der mutmaßliche...
CDU-Deepfake-Affäre: Betroffene stellt Strafantrag09.04.2026 15:34 Uhr
Die CDU-Deepfake-Affäre geht in die nächste Runde. Die Betroffene hat nun über ihren Anwalt Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Hannover gestellt. Das hat die CDU-Landtagsfraktion gegenüber SAT.1 REGIONAL...