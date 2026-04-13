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Im Oktober 2025 soll eine Frau in Bremen am helllichten Tage vor ihrer eigenen Wohnung von ihrem ehemaligen Lebensgefährten tödlich attackiert worden sein – vor den Augen ihrer beiden Kinder. Auch ihr Sohn wurde dabei verletzt. Am heutigen Montag hat vor dem Bremer Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Sollte Kayjahan Ö. verurteilt werden, droht ihm wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Beim Prozessauftakt schwieg der 33-Jährige zunächst.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Aktualisiert
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Leiche aus der Aller wahrscheinlich vermisste Michelle H. – keine Hinweise auf Fremdverschulden

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Im Hamburger Hauptbahnhof ist eine Frau bei einem Sturz ins Gleisbett lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei war die 51-Jährige am Donnerstagnachmittag auf einem Bahnsteig gestürzt...

Kind durch Böller-Explosion in Bad Oldesloe schwer verletzt

10.04.2026 10:13 Uhr

Ein fünfjähriges Kind soll in einer Wohnung in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein) einen Böller gezündet haben und dadurch schwer an der Hand verletzt worden sein. Wie...

Feuer in Carport in Alveslohe: Nachbarhaus komplett abgebrannt

10.04.2026 09:17 Uhr

Bei einem Feuer im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) ist ein Haus komplett abgebrannt. Ein Carport in Alveslohe sei zunächst aus unbekannter Ursache am späten Abend in Brand geraten,...

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Tödlicher Schusswechsel in Hannover: Angeklagter vor Gericht

09.04.2026 16:47 Uhr

Im Oktober des vergangenen Jahres kam es in Hannover (Niedersachsen) zu einem Schusswechsel, bei dem ein 27-jähriger Mann ums Leben kam. Seit Donnerstag muss sich der mutmaßliche...

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CDU-Deepfake-Affäre: Betroffene stellt Strafantrag

09.04.2026 15:34 Uhr

Die CDU-Deepfake-Affäre geht in die nächste Runde. Die Betroffene hat nun über ihren Anwalt Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Hannover gestellt. Das hat die CDU-Landtagsfraktion gegenüber SAT.1 REGIONAL...

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