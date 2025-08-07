Lebensmittel aus dem Labor, darin sehen Forschende eine Ernährungsrevolution. Auch in Deutschland wird längst an Käse aus Mikroorganismen oder Fleisch und Fisch aus Bioreaktoren geforscht. Ein Produkt des biotechnischen Start-ups Infinite Roots aus Hamburg sind Pilzbällchen, die eine Alternative zu Fleischbällchen darstellen. Nach Angaben des Unternehmens sind die Pilzbällchen bereits fertig für den Verzehr, es fehlt allerdings noch die EU-Zulassung.
