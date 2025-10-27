Es sind keine leichten Zeiten für Fischer:innen in der Ostsee, denn seit Jahren sinken die Fangquoten und für 2026 könnte es sogar einen kompletten Fangstopp für Hering und Dorsch geben. Das könnte für einige Fischer in Norddeutschland das Aus bedeuten. Am heutigen Montag hat der EU-Ministerrat in Luxemburg über die neuen Fangquoten beraten.