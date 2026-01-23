Am Donnerstagabend beim Neujahrsempfang von radio ffn in Hannover (Niedersachsen) hat Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) ganz schön für Stimmung gesorgt – der Landeschef hat den Song „Dorfkind“ angestimmt – passend zum Motto des Abends: „Dorf – Social Life statt Social Media“ – das perfekte Motto für den Mann aus dem kleinen Dorf Sande bei Wilhelmshaven. Aber nicht nur der Ministerpräsident war bei der traditionellen Feier eingeladen.