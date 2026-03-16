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In Braunschweig (Niedersachsen) gab es am Samstag einen außergewöhnlichen Einsatz für die Spezialkräfte der Feuerwehr: ein Eichhörnchen musste aus 14 Metern Höhe gerettet werden. Das Tier war in einer Pflanze steckengeblieben.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

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Eisbär „Rasputin“ soll im Tierpark Hagenbeck für Nachwuchs sorgen

12.03.2026 14:03 Uhr

Im Hamburger Tierpark Hagenbeck gibt es diese Woche ein besonderes Kennenlernen: Der neue Eisbär „Rasputin“ ist eingezogen und soll das Herz von Eisbärin „Victoria“ gewinnen. Der 626...

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Nachwuchs bei schottischen Hochlandrindern im Wildgatter Hildesheim

12.03.2026 11:45 Uhr

Im Wildgatter Hildesheim (Niedersachsen) gibt es bei den schottischen Hochlandrindern den ersten Nachwuchs des Jahres. Das kleine Kälbchen „Kim“ ist neugierig und macht sich bisher prächtig. Mit...

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Schleswiger Kaltblut: Nur noch 500 Pferde – Zuchtprogramm soll Rasse retten

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Das Schleswiger Kaltblut ist vom Aussterben bedroht. Inzwischen gibt es in Europa nur noch rund 500 Tiere dieser alten Nutzpferderasse. In der Landwirtschaft wurden die kräftigen Arbeitspferde...

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Krötenwanderung: Naturschützer helfen Tieren in Niedersachsen über die Straße

06.03.2026 16:25 Uhr

Jetzt im Frühjahr beginnt in ganz Niedersachsen die Krötenwanderung. Dann machen sich Frösche und Kröten zu ihren Laichplätzen auf. Es ist eine gefährliche Reise für die Tiere....

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Nachwuchs bei Schimpansen und Dianameerkatzen im Zoo Osnabrück

26.02.2026 14:52 Uhr

Sowohl bei den Schimpansen als auch bei den Dianameerkatzen im Zoo Osnabrück wurde Ende Januar Nachwuchs geboren. Während das Team des Zoos auf die Ankünfte vorbereitet war,...

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Partnertausch bei den Östlichen Spitzmaulnashörnern: Nasor in Hannover angekommen

25.02.2026 15:21 Uhr

Der Zoo in Rotterdam und der Erlebnis-Zoo Hannover (Niedersachsen) haben Nashörner getauscht. Bulle „Kito“ ist in die Niederlande gereist und dafür ist „Nasor“ in Hannover angekommen. Der...

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