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Der FC St. Pauli trifft am Sonntag auf den SC Freiburg. Die Kiezkicker haben während der Saison gezeigt: Zu Hause im Millerntorstadion sind sie stark und können auch bei den Top-Teams gegenhalten.

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Niedersachsenderby: Großaufgebot der Polizei soll für mehr Sicherheit sorgen

20.03.2026 18:01 Uhr

Hannover 96 empfängt am Freitagabend den Rivalen Eintracht Braunschweig in der Heinz-von-Heiden-Arena. Das Niedersachsenderby bedeutet auch immer Ausnahmezustand. Ein Großaufgebot an Polizist:innen ist vor Ort, um Ausschreitungen...

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Floorball: Baltic Storms aus Kiel vor Bundesligaaufstieg

20.03.2026 15:28 Uhr

Floorball – auch bekannt als Unihockey – soll die schnellste Hallensportart der Welt sein und liegt in Norddeutschland besonders bei jungen Leuten voll im Trend. Die Baltic...

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Glatzel platzt der Kragen: Unruhe beim HSV vor Partie gegen Dortmund

19.03.2026 16:41 Uhr

Eigentlich steht der HSV in der Bundesliga solide da, aktuell auf Platz 11. Und eigentlich hatten sich Spieler und Fans auf Spiele wie das am Wochenende besonders...

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Konzept für Olympische Spiele in Hamburg vorgestellt

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Am 31. Mai wird in Hamburg darüber abgestimmt, ob sich die Stadt für die Austragung von Olympia bewerben soll, oder nicht. Der Senat hat am Dienstag präsentiert,...

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Flag Football: Grizzlies aus Hannover in der Saisonvorbereitung

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Flag Football ist die kontaktlose Variante des beliebten American Footballs und als Alternative zum US-Sport. Die Abläufe sind ungefähr wie beim Tackle Football. Mindestens fünf Spielerinnen und...

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„Sommer in Italien“: Doku über WM-Sieg der Deutschen Nationalmannschaft 1990

16.03.2026 17:38 Uhr

Deutschland ist Weltmeister – das ist die Kurzfassung zur WM 1990. Ein historischer Triumph so kurz nach dem Mauerfall, an den sich sehr viele noch ganz genau...

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