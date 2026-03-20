Der FC St. Pauli trifft am Sonntag auf den SC Freiburg. Die Kiezkicker haben während der Saison gezeigt: Zu Hause im Millerntorstadion sind sie stark und können auch bei den Top-Teams gegenhalten.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Niedersachsenderby: Großaufgebot der Polizei soll für mehr Sicherheit sorgen20.03.2026 18:01 Uhr
Hannover 96 empfängt am Freitagabend den Rivalen Eintracht Braunschweig in der Heinz-von-Heiden-Arena. Das Niedersachsenderby bedeutet auch immer Ausnahmezustand. Ein Großaufgebot an Polizist:innen ist vor Ort, um Ausschreitungen...
Floorball: Baltic Storms aus Kiel vor Bundesligaaufstieg20.03.2026 15:28 Uhr
Floorball – auch bekannt als Unihockey – soll die schnellste Hallensportart der Welt sein und liegt in Norddeutschland besonders bei jungen Leuten voll im Trend. Die Baltic...
Glatzel platzt der Kragen: Unruhe beim HSV vor Partie gegen Dortmund19.03.2026 16:41 Uhr
Eigentlich steht der HSV in der Bundesliga solide da, aktuell auf Platz 11. Und eigentlich hatten sich Spieler und Fans auf Spiele wie das am Wochenende besonders...
Konzept für Olympische Spiele in Hamburg vorgestellt17.03.2026 17:10 Uhr
Am 31. Mai wird in Hamburg darüber abgestimmt, ob sich die Stadt für die Austragung von Olympia bewerben soll, oder nicht. Der Senat hat am Dienstag präsentiert,...
Flag Football: Grizzlies aus Hannover in der Saisonvorbereitung16.03.2026 18:07 Uhr
Flag Football ist die kontaktlose Variante des beliebten American Footballs und als Alternative zum US-Sport. Die Abläufe sind ungefähr wie beim Tackle Football. Mindestens fünf Spielerinnen und...
„Sommer in Italien“: Doku über WM-Sieg der Deutschen Nationalmannschaft 199016.03.2026 17:38 Uhr
Deutschland ist Weltmeister – das ist die Kurzfassung zur WM 1990. Ein historischer Triumph so kurz nach dem Mauerfall, an den sich sehr viele noch ganz genau...