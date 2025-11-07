Lange stand es nicht gut um die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), vor elf Monaten ging sie insolvent. Jetzt geht es wieder bergauf: Nach der Übernahme durch die Heinrich Rönner Gruppe lief am Freitag das erste Schiff vom Stapel. Die 210 Meter lange RoRo-Fähre für eine australische Reederei wurde um zwölf Uhr in Flensburg (Schleswig-Holstein) zu Wasser gelassen.