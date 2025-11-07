Lange stand es nicht gut um die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), vor elf Monaten ging sie insolvent. Jetzt geht es wieder bergauf: Nach der Übernahme durch die Heinrich Rönner Gruppe lief am Freitag das erste Schiff vom Stapel. Die 210 Meter lange RoRo-Fähre für eine australische Reederei wurde um zwölf Uhr in Flensburg (Schleswig-Holstein) zu Wasser gelassen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Bremer Wirtschaftssenatorin Vogt muss sich im Haushalts- und Finanzausschuss verantworten07.11.2025 16:46 Uhr
Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hatte ihren Staatsrat in den Ruhestand geschickt, statt ihn zu entlassen, wodurch dieser jahrelang weiter seine Bezüge erhielt. Am Freitag musste sich...
ICE-Strecke Hannover-Hamburg: Städte wollen Neubau der Trasse07.11.2025 16:06 Uhr
Wer mit der Bahn zwischen Hannover und Hamburg unterwegs ist, kennt das Problem: Immer wieder kommt es zu Verspätungen oder sogar zu Zugausfällen. Seit Langem läuft deshalb...
Vogelgrippe breitet sich in Niedersachsen aus – Geflügelhalter besorgt07.11.2025 15:46 Uhr
Die Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus, auch in Niedersachsen. Mehr als 760.000 Vögel sind dort in diesem Jahr schon verendet oder getötet worden. Vor allem Geflügelzüchter:innen...
Bauarbeiten an Hohenfelder Bucht in Hamburg abgeschlossen07.11.2025 14:56 Uhr
Nach fünf Jahren intensiver Bauarbeiten und einigen Teilsperrungen fließt der Verkehr an der Alster in Hamburg nun wieder, denn die Umgestaltung der Hohenfelder Bucht ist abgeschlossen. Sie...
Endlagersuche für Atommüll: Begleitforum trifft sich in Hannover07.11.2025 14:55 Uhr
Am Donnerstag hat sich das Begleitforum für die Endlagersuche für Atommüll in Hannover (Niedersachsen) getroffen. Denn auch nach dem Atomausstieg gibt es in Deutschland noch immer keinen...
Konferenz: Norddeutsche Wirtschaftsminister und Senatoren treffen sich in Büsum06.11.2025 17:12 Uhr
In Büsum (Schleswig-Holstein) haben sich am Donnerstag die Wirtschaftsminister:innen und Senator:innen der norddeutschen Bundesländer getroffen. Es ging unter anderem darum, was gemeinsame Interessen und Projekte sind und...