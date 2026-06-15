Ein Mann ist in Hamburg-Harburg am Montag durch Schüsse schwer verletzt worden. Eine ähnliche Meldung über Schüsse in Harburg gab es bereits am Freitag. Verletzt wurde da nach heutigem Stand niemand. Und wiederum einen Tag davor hatten Anwohner:innen berichtet, Schüsse gehört zu haben. Im Zusammenhang mit den heutigen Schüssen sucht die Polizei nun zwei Männer – einer kräftig und 1,80 Meter groß mit blauem Shirt sowie weißer Jacke, der andere 1,70 Meter groß, schwarz, dicklich und mit blauem Kapuzenpullover. Zeug:innen sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.