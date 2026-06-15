Am heutigen Montag fand der 56. Tag im Prozess um Christina Block in Hamburg statt. Wer hat den Auftrag für die Entführung der Kinder aus Dänemark erteilt? Dies ist die alles entscheidende Frage. Der mutmaßliche Chef des Entführungskommandos aus Israel, David Barkay, hatte bereits ausgesagt und Christina Block belastet. Heute war er wieder als Kronzeuge vor Ort und stellte sich den Fragen der Verteidigung.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Erneut Schüsse in Hamburg-Harburg – Mann schwer verletzt15.06.2026 16:40 Uhr
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Verdacht auf K.-o.-Tropfen bei Ü-30-Party in Garbsen – mehrere Frauen verletzt15.06.2026 09:37 Uhr
Bei einer Party in Garbsen (Niedersachsen) sind drei Frauen vermutlich durch K.-o.-Tropfen verletzt worden. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, litten mehrere Frauen bei einer Ü-30-Party...
Polizist in Göttinger Innenstadt angeschossen und schwer verletzt15.06.2026 09:24 Uhr
Am Wochenende eskalierte in Göttingen (Niedersachsen) ein Streit zwischen zwei Großfamilien. Dabei wurde ein Polizist von einem Schuss getroffen und schwer verletzt. Der Täter ist seitdem auf...
Technischer Defekt: Havarierte Helgoland-Fähre mit 60 Reisenden erreicht Festland15.06.2026 09:13 Uhr
Eine havarierte Helgoland-Fähre mit rund 60 Reisenden an Bord hat am Abend wieder Festland erreicht. Die „Funny Girl“ machte gegen 22:30 Uhr in Cuxhaven (Niedersachsen) fest, wie...
Block-Prozess: Anwälte sprechen über Zeugin und mögliche Mittäterin Keren T.12.06.2026 16:51 Uhr
Der Prozess um Christina Block und die Entführung ihrer Kinder aus Dänemark ist am Freitag mit regelrechten Plädoyers fortgesetzt worden. Diese werden für gewöhnlich erst am Ende...
Neues DRK-Katastrophenschutzzentrum in Bremen für schnellere Hilfe im Ernstfall12.06.2026 16:00 Uhr
Naturkatastrophen, aber auch die Kriegsgefahr in Europa richten den Fokus in Deutschland verstärkt auf den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Das Rote Kreuz in Bremen hat den nun gebündelt:...