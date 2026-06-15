Am heutigen Montag fand der 56. Tag im Prozess um Christina Block in Hamburg statt. Wer hat den Auftrag für die Entführung der Kinder aus Dänemark erteilt? Dies ist die alles entscheidende Frage. Der mutmaßliche Chef des Entführungskommandos aus Israel, David Barkay, hatte bereits ausgesagt und Christina Block belastet. Heute war er wieder als Kronzeuge vor Ort und stellte sich den Fragen der Verteidigung.