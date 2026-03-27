Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft trifft am Freitagabend in Braunschweig (Niedersachsen) auf Nordirland. Es geht um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 im kommenden Jahr in Albanien und Serbien. Das Sportevent ist ab 18 Uhr auf ProSieben MAXX zu sehen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
HSV-Frauen bereiten sich auf Leverkusen vor27.03.2026 12:43 Uhr
Für die Frauen des Hamburger SV geht es in der Frauen-Bundesliga in die entscheidende Phase im Kampf um den Klassenerhalt. In ihrer ersten Saison in der ersten...
Deutsche U21-Nationalmannschaft trainiert mit Nachwuchskickern in Wolfsburg25.03.2026 14:35 Uhr
Die deutsche U21-Nationalmannschaft bereitet sich gerade in Wolfsburg (Niedersachsen) auf das Länderspiel in der EM-Qualifikation gegen Nordirland am Donnerstag vor. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo...
Hannover 96: Jörg Schmadtke hört nach nur drei Monaten als Sport-Geschäftsführer auf23.03.2026 08:39 Uhr
Hannover 96 und Sportgeschäftsführer Jörg Schmadtke haben sich nach Angaben des Vereins einvernehmlich voneinander getrennt. Gründe für die Entscheidung wurden nicht öffentlich. Schmadtke verlässt 96 mitten im...
Niedersachsenderby: Großaufgebot der Polizei soll für mehr Sicherheit sorgen20.03.2026 18:01 Uhr
Hannover 96 empfängt am Freitagabend den Rivalen Eintracht Braunschweig in der Heinz-von-Heiden-Arena. Das Niedersachsenderby bedeutet auch immer Ausnahmezustand. Ein Großaufgebot an Polizist:innen ist vor Ort, um Ausschreitungen...
FC St. Pauli empfängt SC Freiburg: Geht die positive Heimbilanz weiter?20.03.2026 17:31 Uhr
Der FC St. Pauli trifft am Sonntag auf den SC Freiburg. Die Kiezkicker haben während der Saison gezeigt: Zu Hause im Millerntorstadion sind sie stark und können...
Floorball: Baltic Storms aus Kiel vor Bundesligaaufstieg20.03.2026 15:28 Uhr
Floorball – auch bekannt als Unihockey – soll die schnellste Hallensportart der Welt sein und liegt in Norddeutschland besonders bei jungen Leuten voll im Trend. Die Baltic...