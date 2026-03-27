Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft trifft am Freitagabend in Braunschweig (Niedersachsen) auf Nordirland. Es geht um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 im kommenden Jahr in Albanien und Serbien. Das Sportevent ist ab 18 Uhr auf ProSieben MAXX zu sehen.