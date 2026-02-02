Am Ende setzte es für die Deutsche Handball-Nationalmannschaft eine Niederlage bei der Handball-Europameisterschaft 2026. Gegen Gastgeber Dänemark verloren die deutschen Jungs von Trainer Alfred Gislason mit 34:27 im dänischen Herning und fahren nun mit Silber nach Hause. In Flensburg (Schleswig-Holstein) nahe der dänischen Grenze war dieses Spiel natürlich das Thema. Beim Public Viewing wurde fleißig mitgefiebert.
