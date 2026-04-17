Elbtunnel und A7: Vollsperrung bis Montag

17. April 2026
Der Hamburger Elbtunnel wird um 22.00 Uhr für 55 Stunden voll gesperrt. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Wegen einer Vollsperrung der A7 und des Elbtunnels müssen Autofahrer im Raum Hamburg an diesem Wochenende Umwege und Behinderungen in Kauf nehmen. Die Autobahn wird am Freitagabend um 22.00 Uhr zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld sowohl in Richtung Flensburg als auch Hannover voll gesperrt. Erst am Montagmorgen soll sie wieder freigegeben werden. Während der Sperrung sollen die Lärmschutztunnel in Schnelsen und Stellingen weiter in die Tunnelzentrale in Othmarschen integriert werden. Die Zentrale bekommt außerdem ein Software-Update, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Umleitung über A1 

Der überregionale Verkehr soll in Richtung Flensburg eine Umleitung über die A1, die A21 und die B205 nutzen, in Richtung Hannover in umgekehrter Reihenfolge. Die Strecke verbindet das Kreuz Maschen südlich von Hamburg mit der A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd. Rund um die Norderelbbrücke kommt es allerdings häufig zu Stau, womit auch an diesem Wochenende zu rechnen ist. Innerstädtisch führen die Umleitungen über die Neuen Elbbrücken.

Die Polizei weist auch auf ein Fußballspiel am Millerntor hin. Der FC St. Pauli empfängt am Abend (20.30 Uhr) den 1. FC Köln. Es werden rund 29.000 Zuschauer erwartet. Zu einer Demonstration in der Hamburger Innenstadt erwartet die Organisation Fridays for Future am Samstag mehrere Tausend Teilnehmer.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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