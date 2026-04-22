Das Schloss Museum in Wolfenbüttel (Niedersachsen) zeigt ab Donnerstag eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „Die Toten von Wolfenbüttel“. Anhand menschlicher Knochen, die aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen und der Oberschicht zugeordnet werden konnten, sollen die Besucher:innen einen Blick auf außergewöhnliche Biografien und auf unerwartet privilegierte Lebensformen in der Frühen Neuzeit bekommen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 29. November.