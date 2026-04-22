Die Feuerwehr Kiel (Schleswig-Holstein) musste am Mittwochmorgen mehrere Wohnungsbrände in der Stadt löschen. In Kiel-Ellerbek brannte das Obergeschoss eines Hauses. Ein Bewohner musste wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern. Kurz danach mussten die Rettungskräfte das Feuer in einer Seniorenanlage in Kiel-Mettenhof löschen. Verletzt wurde dabei niemand. In beiden Fällen ist die Brandursache sowie die Schadenshöhe noch unklar. Die Polizei ermittelt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
„Die Toten von Wolfenbüttel“: Ausstellung mit menschlichen Knochen im Schloss Museum22.04.2026 17:02 Uhr
Das Schloss Museum in Wolfenbüttel (Niedersachsen) zeigt ab Donnerstag eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „Die Toten von Wolfenbüttel“. Anhand menschlicher Knochen, die aus dem 17. und...
„Wir gegen Hass“: Ermittler im Kampf gegen digitale Gewalt22.04.2026 12:27 Uhr
Im Netz beleidigt, bedroht oder angefeindet zu werden, gehört für viele zum Alltag. Immer mehr Menschen bringen Hasskommentare zur Anzeige, oft müssen die Verfahren aber eingestellt werden,...
Pädokriminelles „Com-Netzwerk“: Anklage gegen weiteres mutmaßliches Mitglied in Hamburg21.04.2026 17:46 Uhr
Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat eine weitere Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied des weltweiten „Com-Netzwerks“ erhoben. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg vom Dienstag hervor. Inhalt...
Polizei-Großkontrolle auf der A7 bei Schleswig21.04.2026 16:44 Uhr
24 Stunden lang sorgte eine groß angelegte Polizeikontrolle auf der A7 in der Nähe von Schleswig (Schleswig-Holstein) für viel Betrieb auf der A7 in Richtung Norden. Auf...
Insektizid eingeatmet: Prozessbeginn nach Tod von Hamburger Familie in Istanbul21.04.2026 09:01 Uhr
Fünf Monate nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen sechs Angeklagte in Istanbul. Die Eltern und ihre beiden Kleinkinder waren...
Ein Jahr nach tödlichen Polizeischüssen: Hunderte gedenken Lorenz A. in Oldenburg20.04.2026 13:08 Uhr
In Oldenburg (Niedersachsen) haben am Sonntag Hunderte Menschen an Lorenz A. erinnert und gegen Polizeigewalt demonstriert. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Ostersonntag 2025, durch Schüsse...