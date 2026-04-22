Die Feuerwehr Kiel (Schleswig-Holstein) musste am Mittwochmorgen mehrere Wohnungsbrände in der Stadt löschen. In Kiel-Ellerbek brannte das Obergeschoss eines Hauses. Ein Bewohner musste wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern. Kurz danach mussten die Rettungskräfte das Feuer in einer Seniorenanlage in Kiel-Mettenhof löschen. Verletzt wurde dabei niemand. In beiden Fällen ist die Brandursache sowie die Schadenshöhe noch unklar. Die Polizei ermittelt.