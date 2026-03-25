Hamburg kämpft mit dem Elbtower-Fiasko. Nach der Insolvenz der Signa-Gruppe um René Benko kam der Bau im Herbst 2023 abrupt zum Stillstand. Seit fast zweieinhalb Jahren ruhen die Bauarbeiten am prominentesten Großprojekt der Hamburger HafenCity. Bei einer heißen Bürgerschaftsdebatte am Mittwoch ging es vor allem um die Kosten und die rund 600 Millionen Euro, die am Ende die Steuerzahler:innen ausbaden müssen. Die CDU wirft dem Senat Intransparenz, Hinterzimmer-Deals und politische Einflussnahme vor.

