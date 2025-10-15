Der Elbe-Lübeck-Kanal, der östlich von Hamburg die Elbe mit der Ostsee verbindet, muss dringend modernisiert werden. Doch gibt es eine Diskussion um die Frage, ob eine Modernisierung überhaupt ausreicht. Der 61 Kilometer lange Kanal mit sieben Schleusen ist nach 125 Jahren für große Binnenschiffe nicht breit genug – doch es fehlt an Geld und Personal und auch Umweltschützer:innen fürchten um die Natur im Falle eines Ausbaus.
