Im St. Pauli Theater in Hamburg läuft aktuell der Klassiker „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens. Die komplexe Geschichte von 1843 ist fantasievoll aufbereitet, kindgerecht und modern erzählt. Außerdem kommt sie mit Humor und passender Musik daher. Bis zum 21. Dezember läuft das Stück auf der Reeperbahn.