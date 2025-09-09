Die Immobilienpreise steigen immer weiter. Ein Paar aus Braunschweig hat sich deswegen jetzt ein ehemaliges Messie-Haus gekauft und saniert dieses fast komplett selbst. Für sie ist die 120 Jahre alte Doppelhaushälfte in Ilsede (Niedersachsen) ein „Rohdiamant“, den sie nun mit viel Handarbeit und Geduld schleifen.