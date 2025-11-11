Das ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Bremer Innenstadt soll abgerissen werden. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen, nachdem zuvor mehrere Varianten geprüft wurden. Ab 2027 soll auf dem Areal ein Neubau entstehen.
