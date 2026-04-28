Eine Spedition in Leer (Niedersachsen) setzt schon seit längerem auf Elektro-Zugmaschinen anstatt auf Diesel-Lkw. Dieser Weg zahlt sich nun aus. Während explodierende Spritpreise viele Unternehmen belasten, zählt das Familienunternehmen aus Ostfriesland zu den Gewinnern der derzeitigen Krise.

Bereits vor mehreren Jahren hatte die Spedition mit der Elektrifizierung der Lkw-Flotte begonnen. Heute fahren über 60 der 85 Laster rein elektrisch, viele davon im Fernverkehr – bis zu 600 Kilometer mit einer Batterieladung.