Nach dem schrecklichen Osterunfall In Satrup südlich von Flensburg (Schleswig-Holstein) hat ein Baum drei Menschen beim Ostereiersuchen im Wald erschlagen, darunter eine Mutter und ihr zehn Monate altes Baby. Jetzt soll der schreckliche Unfall aufgeklärt werden – wie konnte das Unglück passieren?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Polizei entdeckt vergrabene Leiche in Holtgast – Familie unter Verdacht07.04.2026 16:10 Uhr
Auf der Suche nach einem vermissten Mann durchsuchte die Polizei tagelang in Ostfriesland mehrere Grundstücke. Dann stießen auf Bodenuntersuchungen spezialisierte Expert:innen der niederländischen Polizei auf einem Grundstück...
Nach Schießereien in Bremen: Polizei fahndet nach Tatverdächtigen07.04.2026 15:43 Uhr
Nach mehreren Schießereien in Bremen in den letzten Wochen sucht die Polizei nun mit Hochdruck nach zwei Tatverdächtigen. Die beiden Männer stehen in dringendem Verdacht, an Schusswaffenvorfällen...
Nach Festkleben auf Rollfeld am Hamburger Flughafen – Aktivist erhält Verwarnung07.04.2026 15:32 Uhr
Ein Klimaaktivist der Gruppe „Letzte Generation“ hatte sich gemeinsam mit weiteren Mitgliedern im Juli 2023 auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens geklebt – der Flugverkehr musste zeitweilig...
Mann mit Messer stört Gebet in Hamburger Moscheegemeinde – kein politisches Motiv07.04.2026 00:05 Uhr
Der Mann, der am Montagnachmittag das Gebet in einer Moschee im Hamburger Bezirk Altona mit einem Messer gestört hat, handelte nach ersten Erkenntnissen nicht aus politischen Motiven....
Leichtflugzeug stürzt im Landkreis Cloppenburg ab – Pilot tödlich verletzt07.04.2026 00:02 Uhr
Beim Absturz eines Ultra-Leichtflugzeugs im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) ist am Montagnachmittag ein 66 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Maschine sei direkt nach dem Start am...
Totes Baby in Mülltonne im Landkreis Harburg entdeckt: Obduktion soll Klarheit bringen02.04.2026 18:05 Uhr
Am Mittwochabend fand in Rosengarten (Niedersachsen), südlich von Hamburg, eine Anwohnerin eine Babyleiche in einer Mülltonne. Inzwischen ist bekannt, dass die Kindsmutter aus dem schleswig-holsteinischen Reinbek stammt....