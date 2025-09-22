Pünktlich zum Start des Oktoberfests in München schaut SAT.1 REGIONAL-Reporterin Johanna Fischer sich die Dirndl-Trends der Saison an. In der Trachtendiele von Birgit Feldhege und Hermann Seitz in Badbergen im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) probiert sie sich durch die aktuelle Auswahl an Dirndln und passenden Accessoires.

Von August bis Ende Oktober herrscht im Fachgeschäft Hochsaison. Bei den Frauen stehen in dieser Saison samtige Oberteile, Cord und längere Rockvarianten im Mittelpunkt. Traditionell bleibt jedoch die Schleifenposition: die verrät weiterhin den Beziehungsstatus. Auch für Männer gibt es passende Outfits – besonders gefragt sind Stehkragenhemden, kurze Hosen mit Gürteln und Westen.