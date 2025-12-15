So schön die Vorweihnachtszeit für viele auch ist, für bedürftige Menschen ist sie oft besonders schwer. Und genau für diese Menschen ist „DIE!!! Weihnachtsfeier“ im Congress Centrum in Hannover (Niedersachsen) gedacht. Es ist ein Abend voller Gemeinschaft, gutem Essen und vor allem Wertschätzung.