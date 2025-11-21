Das Weihnachtsmärchen im Kieler Opernhaus (Schleswig-Holstein) ist jedes Jahr für Familien, Schulklassen und Kita-Gruppen eine beliebte Tradition. Jedes Jahr ist es eine Überraschung für alle, welche Geschichte aufgeführt wird. Dieses Jahr ist es „Die kleine Hexe“ von Ottfried Preußler. Die Herausforderung: Die Magie muss vor allem den Kindern gefallen, aber auch den Erwachsenen. Am morgigen Samstag ist Premiere.