Am Mittwochabend war große Premierenfeier des 32. Internationalen Filmfestes Oldenburg (Niedersachsen). Filmemacher:innen aus der ganzen Welt waren gekommen, um ihre Filme zu präsentieren. Seit 1994 gibt es das Filmfest in Oldenburg bereits, wo Kino abseits des Mainstreams präsentiert wird. Dafür wurde es auch schon unter die coolsten 25 Filmfestivals der Welt gewählt.