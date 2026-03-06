Die deutsche Marine will in Zukunft noch enger mit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Schleswig-Holstein zusammenarbeiten. Schnelle Aufrüstung ist das Ziel und dabei sollen Unternehmen aus dem Norden helfen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Verkehrsader am Berliner Tor dicht: Staus im Hamburger Osten erwartet06.03.2026 16:57 Uhr
Wer am Wochenende in Hamburg unterwegs ist, sollte das Auto besser stehenlassen. Es wird wieder extrem voll in der Stadt: Demos, Sportveranstaltungen und eine Vollsperrung rund um...
Bremer Ausbildungsfonds in der Kritik06.03.2026 16:46 Uhr
Betriebe, die ausbilden, bekommen einen Zuschuss – und wer nicht ausbildet, muss zahlen. So funktioniert das Prinzip des Bremer Ausbildungsfonds. Nun kritisieren die Grünen aber, dass der...
Gericht entscheidet: Ölförderung auf Mittelplate darf fortgeführt werden06.03.2026 15:42 Uhr
Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig (Schleswig-Holstein) hat sich festgelegt: Die Ölbohrplattform Mittelplate darf erstmal weiter fördern, bis endgültig entschieden ist, ob sie grundsätzlich fördern darf – auch ohne...
Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Hochbahn ohne Einigung06.03.2026 09:01 Uhr
Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Hamburger Hochbahn sind am Donnerstagnachmittag ohne Einigung geblieben. Das teilten beide Tarifparteien am Abend mit. Die Verhandlungen sollen...
„Streik gegen Wehrpflicht“: Schüler demonstrieren in ganz Deutschland05.03.2026 17:03 Uhr
In rund 140 Städten in ganz Deutschland haben am Donnerstag Schüler:innen protestiert. Es ist ein „Schulstreik gegen Wehrpflicht“, zu dem die Organisator:innen aufgerufen haben. In Niedersachsen und...
Benzin- und Dieselpreise steigen immer weiter: Speditionen stehen vor Problemen05.03.2026 17:02 Uhr
Die Spritpreise steigen wegen des Iran-Kriegs immer weiter. Am Donnerstag kostete auch Super E10 vielerorts mehr als 2 Euro. Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte eine Überprüfung der Preise an....