Die deutsche Marine will in Zukunft noch enger mit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Schleswig-Holstein zusammenarbeiten. Schnelle Aufrüstung ist das Ziel und dabei sollen Unternehmen aus dem Norden helfen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video01:33 Min.

Verkehrsader am Berliner Tor dicht: Staus im Hamburger Osten erwartet

06.03.2026 16:57 Uhr

Wer am Wochenende in Hamburg unterwegs ist, sollte das Auto besser stehenlassen. Es wird wieder extrem voll in der Stadt: Demos, Sportveranstaltungen und eine Vollsperrung rund um...

Video02:15 Min.

Bremer Ausbildungsfonds in der Kritik

06.03.2026 16:46 Uhr

Betriebe, die ausbilden, bekommen einen Zuschuss – und wer nicht ausbildet, muss zahlen. So funktioniert das Prinzip des Bremer Ausbildungsfonds. Nun kritisieren die Grünen aber, dass der...

Video02:03 Min.

Gericht entscheidet: Ölförderung auf Mittelplate darf fortgeführt werden

06.03.2026 15:42 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig (Schleswig-Holstein) hat sich festgelegt: Die Ölbohrplattform Mittelplate darf erstmal weiter fördern, bis endgültig entschieden ist, ob sie grundsätzlich fördern darf – auch ohne...

Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Hochbahn ohne Einigung

06.03.2026 09:01 Uhr

Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Hamburger Hochbahn sind am Donnerstagnachmittag ohne Einigung geblieben. Das teilten beide Tarifparteien am Abend mit. Die Verhandlungen sollen...

Video02:31 Min.

„Streik gegen Wehrpflicht“: Schüler demonstrieren in ganz Deutschland

05.03.2026 17:03 Uhr

In rund 140 Städten in ganz Deutschland haben am Donnerstag Schüler:innen protestiert. Es ist ein „Schulstreik gegen Wehrpflicht“, zu dem die Organisator:innen aufgerufen haben. In Niedersachsen und...

Video02:37 Min.

Benzin- und Dieselpreise steigen immer weiter: Speditionen stehen vor Problemen

05.03.2026 17:02 Uhr

Die Spritpreise steigen wegen des Iran-Kriegs immer weiter. Am Donnerstag kostete auch Super E10 vielerorts mehr als 2 Euro. Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte eine Überprüfung der Preise an....

