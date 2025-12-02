Das Filmmusical „Der Zauberer von Oz“ ist ein echter Klassiker. Jetzt kommt das Stück in etwas abgewandelter Form im Ernst Deutsch Theater in Hamburg als Weihnachtsmärchen für Kinder und Erwachsene auf die Bühne. Kunterbunt, mit vielen Effekten und, dank eines riesigen Trampolins, auch mit Akrobatik.
