In Deutschland sind viele Menschen von Demenz betroffen, etwa 175.000 allein in Niedersachsen. Ein Drittel der über 65-jährigen Verstorbenen war in der letzten Lebensphase an Demenz erkrankt, wobei die Alzheimer-Krankheit die häufigste Form darstellt. Die Ursachen umfassen hohes Alter, genetische Veranlagung, Umwelteinflüsse und Entzündungen. Etwa 25 bis 30 Prozent der Männer und 37 bis 50 Prozent der Frauen, die 65 Jahre erreichen, erkranken an Demenz – bei Frauen ist das Risiko aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung besonders hoch.

Mehr Infos und Anlaufstellen

In Niedersachsen gibt es das AzUA-Programm (Angebote zur Unterstützung im Alltag), das pflegende Angehörige durch stundenweise Betreuung der Betroffenen von ehrenamtlichen Helfer:innen oder fachlich angeleiteten Einsatzkräften entlastet. Das Angebot wird durch die Pflegeversicherung finanziert.

Es gibt zahlreiche Anlaufstellen, bei denen man Unterstützung erhalten und sich über Angebote sowie wichtige Informationen zum Thema Demenz informieren kann.

