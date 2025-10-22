Die Sturmsaison beginnt und hunderttausende Menschen in potentiellen Überflutungsgebieten sind davon abhängig, dass die Deiche halten. Zweimal im Jahr wird in Schleswig-Holstein deshalb die Deichschau durchgeführt, im Frühling und jetzt im Herbst. Gemeinsam mit Umweltminister Tobias Goldschmid (Grüne) haben am Mittwoch Vertreter:innen des Landesbetriebs, des Katastrophenschutzes und Deichgrafen an der Deichschau in der Kremper Marsch teilgenommen. Von Dänemark bis Hamburg werden die Deiche in Schleswig-Holstein kontrolliert – Küstenschutz, um Menschen und Infrastruktur zu schützen. Jedes Jahr finden von April bis Ende September Baumaßnahmen an den Deichen statt. Laut Prognosen werden die Sturmfluten immer stärker und treten regelmäßiger auf.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Niedersachsens Umweltminister Meyer will Feuchttücher-Hersteller zur Kasse bitten22.10.2025 09:09 Uhr
Hersteller von Feuchttüchern sollen nach dem Willen von Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) künftig zur Kasse gebeten werden. Die Produkte würden im Abwassersystem für Probleme sorgen, für...
Führerschein-Reform in der EU: Diese Regeln sollen künftig gelten21.10.2025 17:14 Uhr
Das EU-Parlament hat am Dienstag für eine Reform der Führerscheinregeln gestimmt. Künftig sollen Fahrverbote EU-weit gelten – wer also etwa in Frankreich den Führerschein verliert, darf auch...
Wasserstoffmesse findet zum zweiten Mal in Hamburg statt21.10.2025 15:49 Uhr
Zum zweiten Mal findet in Hamburg die weltweit größte Wasserstoffmesse statt. An drei Tagen werden mehr als 15.000 Besucher:innen erwartet. 800 Aussteller aus aller Welt zeigen, was...
Vogelgrippe breitet sich in Schleswig-Holstein aus20.10.2025 17:14 Uhr
Die hochansteckende Vogelgrippe verbreitet sich in Schleswig-Holstein offenbar schneller als angenommen. Nach nur einzelnen Nachweisen das Jahr über sind jetzt im Herbst auch ganze Geflügelbetriebe betroffen. In...
Bürgermeisterwahl in Kiel: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten20.10.2025 16:42 Uhr
Am 16. November ist Oberbürgermeisterwahl in Kiel. Neun Kandidat:innen bewerben sich um die Nachfolge von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).
Grüne Politiker in Hamburg fordern Pflichtgesellschaftsjahr für junge Menschen20.10.2025 16:17 Uhr
Einige Grünen-Politiker:innen in Hamburg fordern ein Pflichtgesellschaftsjahr für junge Menschen unter 28 Jahren.Der Dienst für die Allgemeinheit könnte bei der Bundeswehr, aber auch bei Rettungsdiensten, in der...