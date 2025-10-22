Die Sturmsaison beginnt und hunderttausende Menschen in potentiellen Überflutungsgebieten sind davon abhängig, dass die Deiche halten. Zweimal im Jahr wird in Schleswig-Holstein deshalb die Deichschau durchgeführt, im Frühling und jetzt im Herbst. Gemeinsam mit Umweltminister Tobias Goldschmid (Grüne) haben am Mittwoch Vertreter:innen des Landesbetriebs, des Katastrophenschutzes und Deichgrafen an der Deichschau in der Kremper Marsch teilgenommen. Von Dänemark bis Hamburg werden die Deiche in Schleswig-Holstein kontrolliert – Küstenschutz, um Menschen und Infrastruktur zu schützen. Jedes Jahr finden von April bis Ende September Baumaßnahmen an den Deichen statt. Laut Prognosen werden die Sturmfluten immer stärker und treten regelmäßiger auf.