Aktuell herrscht Brunftzeit bei den Hirschen. Wer auf dem Land lebt, hat in den vergangenen Wochen möglicherweise wenig Schlaf bekommen, weil die Tiere am Röhren sind. Die männlichen Hirsche versuchen durch das laute Gebrüll auf sich aufmerksam zu machen, die Hirschkühe zu beeindrucken und Rivalen fern zu halten. Im Wildpark Neuhaus bei Holzminden (Niedersachsen) kann man sich das Spektakel anschauen.
