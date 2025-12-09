„Das erste Buch“ ist ein Projekt, bei dem Drittklässler:innen für Erstklässler:innen ein eigenes Buch gestalten. Mit viel Herz und Fantasie haben die Kinder geschrieben und gemalt. „Das ‚erste Buch‘ ist mehr als eine schöne Adventstradition: Es weckt die Lust am Lesen, erweitert den Wortschatz, fördert Fantasie und schafft gemeinsame Zeit in den Familien“, sagte der Bremer Bildungssenator Mark Rackles (SPD).

Die Aktion findet bereits zum 24. Mal statt. In Bremen nahm sie einst ihren Anfang, inzwischen wird sie in zehn Städten und Landkreisen umgesetzt.